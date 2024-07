Fezzanese e Rolla avanti ancora insieme | Pronti a questa sfida i tifosi ci seguano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una salvezza raggiunta senza grossi affanni e record di punti in serie D (51). Ladel presidente Arnaldo Stradini ha confermato il tecnico Cristianoche nella passata stagione ha fatto benissimo, al primo anno nel massimo campionato dilettantistico. "Lapiù grande sarà quella di migliorarsi in un campionato impegnativo come quello di serie D – sottolinea– non sarà facile ma io ed il mio staff lavoreremo per valorizzare al massimo le qualità dei giocatori. Per me laè sempre stata la priorità sono orgoglioso di poter continuare in una società che mi ha sempre dimostrato grande fiducia. Il nostro obiettivo lo scopriremo strada facendo. Avere l’opportunità di allenare in una categoria così importante è un privilegio per pochi, poi quando si ha una società che crede fortemente nel tuo lavoro diventa tutto più facile.