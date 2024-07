Emily in Paris 4 arriva anche Raoul Bova nel cast

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024)inva a Roma questa estate. La quarta stagione, divisa in due parti, introdurràdelle new entry italiane nelcome. Ma chi interpreterà? La quarta stagione diinha spostato il focus dalla capitale francese, spingendo la protagonista verso l’assolata Italia, nello specifico al cospetto delle bellezze mozzafiato della Città Eterna. In giro per Roma, Lily Collins ha avuto modo di interagirecon attori nostrani comeed Eugenio Franceschini che si uniscono inaspettatamente alla prossima stagione.in4. Crediti: Netflix – VelvetMagNetflix ha poi annunciato che il prossimo ciclo di episodi sarà diviso in due parti: a quando, quindi, l’appuntamento con le nuove avventure diCooper? Lily Collins riprenderà naturalmente il ruolo e dovrà fare i conti con quanto accaduto nella precedente stagione.