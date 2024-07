Due giorni di eventi per i trent’anni del Golf

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlClub Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana ha festeggiato il trentesimo anniversario della nascita con duedi. Nell’occasione il vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della FederNicola Risaliti ha consegnato al presidente del Circolo garfagnino Rodolfo Lombardi due targhe commemorative dell’evento, una del presidente federale Franco Chimenti ed una del presidente regionale Andrea Scapuzzi. Il primo giorno, a cominciare dal tardo pomeriggio, si è svolto l’aperitivo allo stand "Legendario" appositamente creato presso il circolo per l’occasione, seguito dalla cena, con la musica della The Puppies Jazz Band. In un intermezzo si sono svolte le premiazioni del trofeo "Legendario Cup".