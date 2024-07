Che amarezza Fan indiavolati per Beatrice Luzzi e Garibaldi | Da te non ce l’aspettavamo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non si può stare tranquilli nemmeno un attimo per quanto riguarda gli ex protagonisti dell’ultimo Grande Fratello di Alfonso Signorini, che nel frattempo è nel pieno dei preparativi dell’edizione che debutterà su Canale 5 il prossimo settembre.e Giuseppehanno litigato? È choc tra i seguaci. Il pubblico non ha mai smesso di parlare di loro che, a questo punto, tolti i Perletti (di cui il pubblico oggi è alquanto saturo) rappresentano la ship più amata del Grande Fratello 2023.e Giuseppeerano usciti separati dallo show ma poi tutto sarebbe cambiato. Ma, adesso, avrebbero litigato. Da settimane lo scatenato ed accanito fandom dei Beabaldi era in fibrillazione per una serie di gossip sue Giuseppeche sembravano sempre più vicini.