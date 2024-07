Calciomercato Inter | via Frattesi per arrivare ad un attaccante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildell’si era già mosso in inverno. Le firme di Taremi e Zieli?ski sono stati i due colpi dell’estate, anche se sono arrivate già lo scorso gennaio. Il bomber iraniano va a rinfoltire il reparto avanzato, mentre il centrocampista polacco completa un reparto già perfetto di suo come il centrocampo. E se l’arrivo dell’ex Porto ha messo di fatto alla porta Sanchez, Arnautovi? e Correa (il primo ha rescisso, gli altri due sono in attesa di offerte concrete di altri club), quello dell’ex Napoli rischia di ridurre, e di molto, il minutaggio di, che si trova così ad un bivio. Il classe ‘99 ha già fatto sapere ai nerazzurri di volere spazio, ma sa anche di dover faticare a guadagnarselo, mentre altrove si troverebbe a ricoprire un ruolo da titolare o da “primo panchinaro”.