Autonomia differenziata | anche dal Sannio parte la raccolta firme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una firma per l’Italia. Cgil, Uil, Associazioni e Partiti politici hanno dato il via, presso la Sala convegni “Angelo Mario Biscardi” della Provincia di Benevento, alla campagna referendaria per l’abrogazione della legge in vigore dallo scorso 13 luglio per l’delle Regioni a Statuto ordinario. L’iniziativa non è solo finalizzata a raccogliere le 500miladi cittadini da presentare presso la Corte di Cassazione per poter indire il referendum, maa sensibilizzare sin d’ora l’elettorato a recarsi alle urne acipare alla consultazione, ovviamente se la Corte di Cassazione la riterrà ammissibile e quando il Governo fisserà la data del voto, essendo necessaria l’esercizio del diritto di voto della maggioranza (50% + 1) del corpo elettorale nazionale per ritenere valida la consultazione.