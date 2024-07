Ungheria le pagelle di Leo Turrini | voto 10 a Antonelli e Piastri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ledi Leodel Gp d’10. Firma una meravigliosa vittoria in F2 nella domenica ungherese. Rimonta alla maniera di Mansell nel 1989 e già il paragone è clamorosamente eccitante. Si vede che questo giovanissimo bolognese ha preso sul serio la promessa di Toto Wolff di offrirgli il volante di Lewis Hamilton. Vedremo, di sicuro Kimi ha il nome giusto per regalare grandi emozioni! 10. Aveva già vinto una Sprint Race ma un Gp è un’altra cosa. I pasticci McLaren trasformano il successo in un verdetto a tavolino ma lui non c’entra. Questo australiano è un talento, sta reggendo la coabitazione con un tipetto scomodo come Norris. È destinato ad un grande avvenire. 9 STELLA. Il team principal italiano della McLaren si gode una storica doppietta nonostante le convulsioni al muretto.