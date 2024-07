Traffico Roma del 21-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto abbastanza scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale al momento da segnalare delle code per ilsul Raccordo Anulare tra lania e via Appia in carreggiata interna dalle ore 11 alle ore 13:30 in piazza San Pietro la preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli possibili disagi alla circolazione nell’area circostante sempre Oggi vi ricordo la pedonalizzazione in via dei Fori Imperiali con deviazioni delle linee bus del trasporto pubblico 51 75 85 87 e 118 infine diramato dal Ministero della Salute l’allerta tre con il bollino rosso per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone fragili anziani e bambini molto piccoli per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.