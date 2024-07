Shnaider-Sasnovich oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Budapest 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Dianaaffronterà Aliaksandranella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale ungherese. Si preannuncia a senso unico l’atto conclusivo dell’evento in Ungheria, dove la russa(prima forza del seeding) partirà chiaramente favorita. Non potrebbe essere altrimenti visto che ha già vinto due titoli in stagione, ha perso un solo set nei quattro match giocati ed ha vinto per 6-1 6-2 nell’unico precedente, a inizio anno a Doha. La bielorussaha sicuramente più esperienza, ma sarà chiamato ad un’impresa per frenare un treno in corsa come. MONTEPREMI TABELLONEscenderanno in campo, domenica 21 luglio, alle ore 16.00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il match tramite ildi riferimento Sky Sport Max (205).