Sapa si rafforza in Olanda con il supporto di Sace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Con un intervento complessivo di 6 milioni di euro, Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a, società campana leader nei componenti plastici sostenibili per il settore della mobilità, le risorse finanziarie aggiuntive per supportare la crescita della società olandese Promens Zevenaar B.V.. La società è attiva dal 1948 ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti termoplastici e rivestimenti interni per il settore Truck, destinati a clienti quali Volvo Truck, Scania, Daimler e MAN. L’operazione favorirà il consolidamento della posizione del Gruppo nel mercato del Nord Europa alla luce della strategia di sviluppo adottata a favore della crescita settoriale e della diversificazione di base clienti e portafoglio prodotti, con un importante potenziamento nel comparto “Truck”.