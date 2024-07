Oliveto Lario lo sposo non arriva al suo matrimonio sul lago | si è sentito male in motoscafo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)(Lecco), 21 luglio 2024 – La sposa era pronta, il celebrante stava per cominciare la cerimonia e gli invitati erano accomodati tutti ai loro posti. L'unico a mancare all'appello era lui, lo. Scena da film “Se scappi, ti” sabato pomeriggio a. Solo che a non presentarsi all'altare non è stata la sposa, come Maggie, alias Julia Roberts, ma appunto lo. E solo che lonon ci ha ripensato e non è fuggito all'ultimo momento mentre già suonava la marcia nuziale: si è infatti, durante la traversata deldi Como inmentre stava per raggiungere la sua amata per promettersi amore eterno.