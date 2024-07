Mercato Napoli ancora conferme su Lukaku | quando ci sarà il summit decisivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024)è sempre più vicino al, in attesa che venga definita la situazione tra Osimhen e il PSG: da lunedì ogni momento può essere buono per la formalizzazione. Quella alle porte rischia di divenire una settimana decisiva per il: tutto giro intorno alla trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di Victor Osimhen: la stella nigeriana, non è un mistero, attende soltanto l’ok per la cessione, con il club francese che sembra aver fatto breccia nella scala di gradimento dell’ex Lille. Quest’ultimo sperava in una chiamata dalla Premier League, ma evidentemente lo stallo ha convinto il numero 9 azzurro ad accettare le sirene provenienti dal campionato francese. Al suo posto, con ogni probabilità, arriverà in azzurro Romelu: nome gradito, se non l’unico, da Antonio Conte, pronto a rispolverare il belga per regalare alun attaccante di tutto rispetto.