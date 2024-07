Marotta sul suo nuovo ruolo | Orgoglioso di essere Presidente dell’Inter Gli inizi…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Giuseppeha parlato del significato del suoincarico die raccontato il percorso da lui sperimentato fino alla piena attuazione dei suoi sogni. L’EMOZIONE – Giuseppe, è stato il relatore del panel tenutosi all’Hellenia Yacthing Hotel di Giardini Naxos nel contesto dell’edizione 2024 di Thinkingreen. L’imprenditore ha raccontato il valore del suodidel club nerazzurro: «Oggi sono arrivato al massimo della mia carriera, mi lusingadi una squadra blasonata come l’Inter, una delle società calcistiche più importanti al mondo. Notizia di oggi è che l’Inter si attesta all’ottavo posto del ranking come valore del brand. Per meilè motivo di grande orgoglio, considerando le mie origini meridionali e da dove sono partito».