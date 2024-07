Kota Ibushi torna a sorpresa in uno show della DDT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024)è rimasto fuori gioco per mesi a causa di una serie di infortuni fra cui una lacerazione del legamento tibiofibulare destro e un infortunio al complesso legamentoso lateralecaviglia destra. Lo scorso due gennaio aveva disputato un breve incontro per celebrare il suo ventesimo anno da wrestler, ma dopo di quello più nulla. Fino ad oggi. Ritorno aDurante unoDDT Pro Wrestling,ha fatto un’apparizione amentre si stava svolgendo il match valido per il DDT Iron Man Heavy Metal Title che ha visto contrapposti Danshoku Dino e Takagi. Questa apparizione segna il ritorno dinella federazione giapponese dopo 7 anni.has returned!: Takagi, I have a request as well.