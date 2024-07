Il grande caldo rende gli insetti sempre più aggressivi La guida per difendersi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Le temperaturepiù elevate di questa estate 2024 rendono gli, soprattutto vespe e calabroni,piùmentre in Italia continuano a proliferare le cosiddette 'specie aliene', animali, cioè, non originari del Paese, ma di 'importazione'. A lanciare l'allarme sui pericoli che si corrono con ildi questi giorni è la Società italiana di medicina ambientale. “Stanno aumentando gli episodi di punture di vespe e calabroni, un trend direttamente legato alle ondate diche hanno interessato il nostro Paese – spiega il presidente Alessandro Miani -. L'aumento delle temperature medie, poi, unitamente alla globalizzazione del commercio, causa la diffusione di nuove specie animali come cimici asiatiche, cavallette africane, scarabei giapponesi, formiche rosse, ecc.