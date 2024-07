Fugge dopo incidente | 32enne denunciata a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) CRONACA DI– La Polizia Locale rintraccia e denuncia la conducente responsabile dell’in Viale Palmiro Togliatti. In un’operazione tempestiva, gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale diCapitale hanno individuato rapidamente l’auto coinvolta in unavvenuto venerdì pomeriggio in Viale Palmiro Togliatti, all’incrocio con Via Casilina. La vettura, una Smart, si era scontrata con un motociclo, lasciando a terra un ferito poi trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. La pattuglia intervenuta ha subito avviato le indagini, raccogliendo prove che hanno permesso di rintracciare l’auto nel V Municipio.aver verificato la compatibilità dei danni con l’, la vettura è stata sequestrata. Gli accertamenti hanno portato a identificare il proprietario e la presunta conducente.