Bianchi e Gasparelli saranno i portabandiera

(Di domenica 21 luglio 2024) Parte da Palazzo Pubblico, dal vessillo della Repubblica consegnato nelle mani dei due nuoviLorise Alessandra, l’avventura olimpica di San Marino. L’udienza dai Reggenti mette il sigillo su una squadra che sta per volare a Parigi con ambizioni mai così alte. Dal pensarla come De Coubertin, con "L’importante è partecipare", alle serie ambizioni di medaglia che accompagnano questa spedizione. Perché, da Tokyo 2020, San Marino è tornata con un argento e due bronzi e adesso vuol puntare ancora in alto. Due dei protagonisti di quelle medaglie, Alessandra Perilli (tiro a volo) e Myles Amine Mularoni (lotta libera),anche a Parigi con legittime chance di ripetersi. Uno, Gian Marco Berti, no, perché il tiro a volo, specialità trap misto maschile/femminile, non sarà disciplina olimpica per questa edizione. Cinque gli atleti in gara.