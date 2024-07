Basket Guo Shiqiang nuovo head coach della nazionale cinese maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Guoè ildi. Ad annunciarlo è stata la Chineseball Association (Cba): “Per preparare la Coppa del Mondo Fiba ??nel 2027 e i Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028, la Cba ha deciso di nominare Guocapo allenatoresquadradi”, ha affermato la Cba in una nota. Membrosquadra che si piazzò all’ottavo posto ai Giochi di Atene del 2004, Guo ha già diretto lanel 2009. Dopo aver assunto l’incarico di allenatore ad interim per oltre un mese, il 49enne è succeduto all’allenatore serbo Aleksandar Djordjevic, che non era riuscito a guidare la squadra alla qualificazione per i Giochi di Parigi., GuoSportFace.