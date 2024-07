Attenzione | il vino non si fa con il libretto delle istruzioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 luglio 2024) Ho sempre pensato che, pur avendo in grande considerazione l’idealismo crociano (ed hegeliano), alla fine la conoscenza puntuale e tecnica dei mezzi di produzione fosse essenziale per la riuscita di un prodotto umano. E quindi che, per realizzare una poesia così come un salame, servisse principalmente la conoscenza tecnica (del linguaggio o della norcineria) prima del talento o dell’ispirazione innata (arte come “intuizione pura”) dentro "l’anima dell’artista”. Addomesticare rispettando natura e istinti Spiegando il filosofo tedesco, Giuliano Antonello scrive sul suo blog che per Hegel: “Il grande artista è colui che sente il materiale in tutta la sua forza e autonomia, è colui che, nel mentre sa vincere la riottosità di questo materiale, lo fa assecondandone la natura, un po’ come il domatore che comanda all’animale rispettandone fino in fondo la natura e gli istinti”.