Ardesio DiVino 2024 in Val Seriana | date programma e biglietti

(Di domenica 21 luglio 2024) Bergamo, 21 luglio– Il contro alla rovescia è partito. Dopo aver ospitato centinaia di produttori e migliaia visitatori, le suggestive vie, piazze e corti del centro storico di, nel cuore della Val, tornano ad accogliere la rinomata mostra mercato enogastronomica, per la sua ventesima edizione, indal 2 al 4 agosto. Organizzata dall'associazione ADIVI' APS, con la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino all'Università di Parma, e del Seminario Permanente Luigi Veronelli,sarà un'occasione unica per migliaia di appassionati e addetti ai lavori per immergersi nella cultura enogastronomica locale, degustando vini e prodotti tipici d'eccellenza di 60 selezionati vignaioli provenienti da tutta Italia, Francia e Slovenia, e 15 artigiani del gusto.