Thomas Mann e il crepuscolo della modernità liberty

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) “Hans Castorp non era né un genio né uno sciocco”, scriveall’inizio“Montagna incantata”, oggi divenuta “magica” nella traduzione di Renata Colorni: un mediocre, insomma, se non fosse per il “significato superpersonale” del suo destino. Castorp è un giovane ingegnere amburghese che prima d’iniziare l’esistenza adulta va a Davos, dove visita in sanatorio il cugino Joachim. Dovrebbe starci tre settimane; ci rimane sette fiabeschi anni, chiudendosi nel limbomalattia quando è ancora ignarovita. Un imprevisto simile è toccato anche al libro. “Der Zauberberg” nasce nel 1913 come racconto. Viene interrotto durante la guerra, e diventa poi un volume di 700 pagine. Esce nel 1924: ed eccoci qui, per il centenario, a ricordarlo.