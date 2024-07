Racconta Lo stato delle cose

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) A marzo scorso la Rai, in una nota, scriveva: "Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai". E, infatti, dal 30 settembre, ogni lunedì in prima serata su Raitre Giletti – di ritorno da La 7 – sarà alla conduzione de Lo, un racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo. In primo piano i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito pubblico. La possibilità di leggere con spirito critico le questioni e i temi che ci riguardano da vicino. Lo spazio si apre al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati. B.B.