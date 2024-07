Perché Francesca Pascale e Paola Turci si sono separate e le smentite sulla gelosia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 20 luglio 2024)ha concesso una lunga intervista al Coriere della Sera nella quale ha spiegato le ragioni della sua separazione da, dopo due anni di matrimonio. L’ex politica ha dichiarato che è stata lei a mettere fine al rapportosi è resa conto di dover amare sé stessa, prima ancora di amare la sua compagna. Una scelta dolorosa, per, che tuttavia ha smentito con fermezza le voci su presunte gelosie che avrebbero incrinato il rapporto. Sulle pagine del Corriereha condiviso pochi dettagli riguardo la sua separazione dalla, e ha spiegato che soffre e che vive questa separazione come un grande dolore, nonostante sia stata lei per prima a chiudere. “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi.