Palinsesti Rai 2024 25 | ecco i nuovi programmi che ricordano Temptation Island e il Trono Over di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 luglio 2024) La Rai ha iniziato a strizzare l’occhiolino a Mediaset o meglio ai suoidi maggior successo? Nel corso della presentazione deiRai per la stagione/2025 sono stati lanciati duechemoltoe ildi, rispettivamente il reality delle tentazioni ormai da diverse estati fiore all’occhiello di Canale 5 e il dating show di Maria De Filippi che non conosce rivali da oltre due decenni. Lo show che richiama quello condotto da Filippo Bisciglia si chiama Se mi lasci non vale e vedrà alla conduzione l’attore Luca Barbareschi dal 21 ottobre al 18 novembre. Il comunicato della Rai: Se Mi Lasci Non Vale. Conduce: Luca Barbareschi. In onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre.