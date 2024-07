Ore contate per l’anticiclone africano e temperature in calo le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – In avvicinamento sull'Italia un nucleo di aria più fresca e instabile. Oreper l'anticicloneCaronte, coninnei prossimi giorni e l'arrivo del Maestrale a mitigare l'afoso caldo estivo. Queste ledegli esperti per la giornata di oggi, sabato 20 luglio, e per i prossimi giorni. Antonio Sanò, L'articolo Oreperin, leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.