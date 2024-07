Mercato Milan dopo Morata arriva un altro attaccante

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 20 luglio 2024) Ildelsi prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Definito l’acquisto di, il club rossonero potrebbe decidere di puntare con forte decisione anche su unper completare il reparto offensivola conferma di Alvaro, ilsi prepara a spingere il piede sull’acceleratore anche su un. Il piano di Fonseca, infatti, sarà quello di impostare il reparto offensivo con due centravanti, pronti a giocarsi il posto da titolare. Una decisione che potrebbe far scivolare Okafor e Jovic verso il possibile addio. Attenzione al nome di Depay così come a quello di Fullkrug, nuovo pupillo della dirigenza rossonera in vista delle prossime settimane.un ottimo europeo, il centravanti tedesco potrebbe decidere di aprire al possibile trasferimento in Italia.