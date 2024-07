Lui non sarà più tuo la recensione | un thriller sullo stalking

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 20 luglio 2024) Protagonista di Lui nonpiù tuo è un'istruttrice di pilates che inizia una relazione con un giornalista che frequenta la sua palestra, ignaro che questi sia perseguitato dalla sua ex. Su Rai2 e RaiPlay. Istruttrice di pilates, Amélie Didot si trasferisce in una nuova città con la speranza di ricominciare da capo, lasciandosi alle spalle un doloroso divorzio. In breve tempo la sua nuova attività ottiene un grande successo, con decine di clienti che frequentano la sua palestra. Tra questi vi è anche l'affascinante Pierce Dalton, un famoso giornalista inglese, con il quale scatta un immediato colpo di fulmine. Ma in Lui nonpiù tuo non è soltanto lei ad essere uscita da una relazione dannosa. Anzi, a Pierce è andata ancora peggio giacché la sua ultima fidanzata Fran, dopo la rottura ha