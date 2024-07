Lotta a droghe e dipendenze Lautari lancia l’allarme Fentanyl

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) La Comunità, e il suo presidente Andrea Bonomelli,no un appello alle istituzioni, come già fatto all’annuale festa del Toro, che celebra il lavoro degli staff e chi sceglie di curarsi, affinché lo Stato si metta in prima linea contro la droga, tra cui spiccano le “nuove“ sostanze come il, un potente farmaco che, in America ha causato migliaia di morti per overdose: da cura è diventato un malvagio e potente assassino, che trasforma i suoi consumatori in zombie. "Alla festa del Toro abbiamo parlato a lungo del problema e il presidente Ignazio La Russa ha detto che lo Stato c’è. Tra le tante cose di cui abbiamo discusso vi sono anche ile altri farmaci.