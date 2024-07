Leonardo Fabbri in estasi | Ho dimostrato di essere un campione ho fatto vedere agli americani chi sono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)ha vinto la gara di getto del peso valida per la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcato a Londra (Gran Bretagna) alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ild’Europa e vicedel mondo ha spedito l’attrezzo a 22.52 metri, battendo tutti i colossi statunitensi: Ryan Crouser, Payton Otterdahl e Joe Kovacs sidovuti inchinare al cospetto del toscano.ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Oggi hoa me stesso diun: stavo lanciando malissimo, l’ultimo allenamento è stato il peggiore degli ultimi quattro anni e primi quattro lancistati addirittura peggio dell’allenamento. Ho visto Kovacs che faceva 22.30 e mi dicevo non riesci a batterlo così? Poi ho22.