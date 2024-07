Jasmine Paolini | Un oro olimpico lenirebbe la delusione di Wimbledon? Nì Wimbledon è Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024)intervistata dal Corriere della Sera, a firma Gaia Piccardi. Una finale acambia l’esistenza? «Solo a livello di selfie, per il resto direi di no. La risonanza che hanon ce l’ha nessun altro torneo del circuito, nemmeno il Roland Garros. Mi riconoscono di più, forse». Quante volte ha rigiocato la partita con Krajcikova nella sua testa? «L’ho analizzata con il mio coach, Renzo Furlan, la sera stessa dopo cena. Sognare troppo, a volte, fa paura: sono stata vicina a vincere, ma non a sufficienza». Furlan dice che, sotto pressione, le viene troppa fretta. Quei momenti possono essere gestiti meglio? «Se lo dice Renzo, mi fido. È vero, però sotto quell’aspetto sono già migliorata. Siamo ripartiti da lì, nel momento in cui, qui a Lucca, abbiamo ripreso gli allenamenti in vista di Parigi.