I 10 libri per tutti i gusti da leggere quest’estate | da Passeggiate nei piccoli cimiteri a Santi e bevitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il tempo delle vacanze è una stagione per viaggiare, per rilassarsi, per evadere, per prendere in mano un libro. C’è chi ne legge più di uno a settimana o al mese e non sa più quale scegliere tra quelli che ha sul comodino ma c’è anche chi si ritrova in libreria a cercare il libro dell’estate, quello da mettere in valigia, l’autore o la storia che lo catturerà. Non è certo facile indovinare i “” dii nostri lettori ma abbiamo selezionato per voi (leggendoli) dieci titoli originali. L'articolo I 10perda: da “nei” a “” proviene da Il Fatto Quotidiano.