Highlights Napoli Mantova tutti i gol e la sintesi del match – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024), seconda amichevole della squadra di Antonio Conte nella cornice della Val Di Sole, è terminata con il risultato di 3-0 in favore degli azzurri. Ilporta a casa il secondo successo in amichevole su due, dopo la prima vittoria contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val Di Non. Tre gol sono bastati per archiviare la pratica: decisive le reti di Jesper Lindstrom, Leonardo Spinazzola e Walid Cheddira. Per il danese, spazio – finalmente – per una gioia, anche se il suo futuro sembra essere lontano dall’azzurro, con l’Everton che spinge per il suo sbarco nella Premier League. Impressiona, positivamente, ancora l’ex Roma che, dopo la rete neldi esordio contro l’Anaune Val di Non, mette a segno un’altra rete.