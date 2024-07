Guasti informatici in tutto il mondo il parere dell’esperto a TPI | Servono investimenti pubblici e privati per mitigare l’impatto di questi incidenti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 20 luglio 2024)inil: aerei a terra, aeroporti bloccati e problemi a media e banche, forse ancora anche domani. TPI ha raccolto ildell’avv. Giuseppe Vaciago, partner fondatore di 42 Law Firm, studio legale specializzato in diritto delle nuove tecnologie. A cosa è dovuto il Tilt informatico?«Gli occhi diilsi sono inizialmente e, in modo quasi scontato, puntati su Microsoft, che in questo caso però ha ben poche colpe. Il responsabile è CrowdStrike, uno dei leader globali nella gestione della sicurezza informatica per sistemi complessi, in particolare con il suo software “Falcon Sensor,” un EDR. Gli EDR sono sistemi installati sui computer degli utenti finali per monitorare il corretto funzionamento e prevenire infezioni da minacce esterne.