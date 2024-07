Gp Ungheria | pole a Norris poi Piastri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 17.28 Prima fila tutta McLaren a Budapest. Landopartirà in,affiancato da Oscar. In seconda fila Verstappen e la Ferrari di Sainz. In terza Hamilton e Leclerc, poi Alonso e Stroll Sessione chiusa in con 2' di anticipo per l'incidente a Tsunoda che ha fermato tutto: al nuovo start la pioggia, benché leggera, ha evitato tentativi. Due 'vittime' eccellenti in Q1. Perez va a muro e causa la bandiera rossa.Alla ripresa, Russell non trova un giro buono e va fuori col 17° tempo (una posizione dietro Perez).