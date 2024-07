Giulia Fortunato | Guglielmo fu il primo ’startupper’ della storia E conquistò il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Presidente, ma chi era Marconi, se dovesse spiegarlo ai lettori? "Ilstartupper: parliamo di un ragazzo che persegue il proprio sogno, quello di riuscire a trasmettere un messaggio senza fili, nell’etere. Una figura eccezionale, un genio, l’italiano più famoso del suo tempo, che tutto ilci invidia"., presidenteFondazione Marconi e del Comitato nazionale ‘Marconi150’, racconta il ricchissimo pacchetto di appuntamenti messi in campo a livello nazionale per celebrare il 150esimo anniversario dalla nascita del padreradio e del wireless. A cominciare dal grande appuntamento di stasera in piazza Maggiore con ‘Marconi. Alive. Rendere visibile l’invisibile’, evento che unisce luci, colori, videomapping, storytelling, emozioni e tanto altro.