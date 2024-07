Fratta Terme 116 partecipanti al torneo benefico di burraco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Grandissimo successo per la prima edizione deldi‘Sotto le stelle’, Memorial Assunta Tessuti. Nella suggestiva cornice di piazza Colitto, a, nella serata di martedì sono stati allestiti ben 29 tavoli da gioco, sui quali si sono ritrovati addirittura 116provenienti anche dai Comuni limitrofi, per ricordare la storica commerciante scomparsa prematuramente. Il ricavato della serata – sono stati raccolti 1.365 euro – andrà a sostenere la ristrutturazione del Teatro Eliseo, locale storico e importante centro di aggregazione per la cittadinanza. L’iniziativa, organizzata dalcalcio in collaborazione con la Pro loco, ha avuto il patrocinio del Comune di Bertinoro.