Elena Ugolini primo faccia a faccia con il centrodestra | Priorità alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Bologna, 20 luglio 2024 – Lo spirito civico resta centrale, la candidatura ha quella forte connotazione e tale rimarrà. È questo uno dei punti nodali discussi oggi dai partiti con, candidata civica che per la prima volta ha incontrato – da remoto – i coordinatori locali dei partiti protagonisti della potenziale coalizione. L’incontro "positivo", che si è tenuto nel tardo pomeriggio e che è durato un’ora e mezza, ha goduto di un "approccio concreto" in un clima disteso – atmosfera sottolineata da un breve comunicato –, e le parti si sono ridate appuntamento, per ritrovarsi sulla piattaforma programmatica, a giovedì della settimana entrante. Secondo quanto filtra, il nuovo incontro potrebbe esaurire l’esperienza locale, con Roma che a quel punto dovrebbe dare l’ok definitivo a fine mese.