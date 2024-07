Crescono i visitatori italiani e stranieri al Malacologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Nonostante il caldo di questi giorni il Museodi Cupra Marittima ha un numero diin crescita costante:colpiti dalla vastità della struttura e dalla quantità dei reperti esposti. Il tempo di visita è indicativamente di due ore, ma la direzione della struttura ha esteso la durata del biglietto d’ingresso e così ihanno dieci giorni di tempo per tornare, senza dover pagare. Altra particolarità del Museo è che i cani sono ammessi, così non devono essere lasciati in macchina e nei bagni trovano una ciotola con acqua sempre fresca. Anche la possibilità di fotografare è assai gradita. Tra le novità vi è l’esposizione di una piccola sezione dedicata a coltellini in madreperla, soprattutto degli anni ’50.