Come la tecnologia cambia l’uso dell’artiglieria La lezione dell’ammiraglio Agostini

(Di sabato 20 luglio 2024) Oggi, il panorama dei conflitti è in continua evoluzione ed è ovviamente è plasmato dalle innovazioni tecnologiche: l’integrazione di sistemi avanzati di guida, i sistemi a pilotaggio remoto, l’evoluzione dei sistemi informativi,di munizioni intelligenti e di piattaforme autonome, lo sviluppo della dimensione spaziale e cibernetica. Questo impone l’adattamento delle strategie militari anche in considerazione dell’influenza del mondo della comunicazione e della controinformazione. Considerazioni operative relative ai recenti conflitti ad alta intensità I recenti conflitti in Ucraina, nella Striscia di Gaza hanno offerto una vasta gamma di lezioni sull’utilizzo e l’efficacianavale e terrestre e ci offrono un prezioso spunto per comprenderel’artiglieria moderna si sta adattando e trasformando per affrontare le sfide del futuro.