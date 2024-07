Caldo killer si siede sulla panchina e muore Claudio è l’ennesima vittima delle temperature estreme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) “Si stende su unadi”. Notizia drammatica collegata alletorride che si registrano da giorni in tutta Italia, insopportabili. Un uomo è morto nella piazza del paese, sdraiato sotto il sole cocente. Si era steso su unae all’inizio la gente pensava che dormisse. Poi la drammatica scoperta. Ladelsi chiamavaVivian e aveva 66 anni. La tragedia si è consumata giovedì scorso in un paese della provincia di Venezia, Martellago, ma solo adesso se ne è avuta notizia. L’uomo era originario del paese. Viveva da solo in una casa popolare. Era separato e aveva una figlia. Tutti lo conoscevano qui. La scomparsa dell’uomo in queste circostanze ha lasciato il paese sotto choc. Leggi anche: Bomba d’acqua, poi la frana: automobilisti bloccati in galleria, siper riposare e