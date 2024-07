Cade dal tetto del capannone di un’azienda | morto imprenditore in un cantiere del Pavese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) È caduto daldeldia Codevilla, nel. E per lui non c’è stato nulla da fare. Ècosì unedile di 55 anni, l’ultima vittima degli incidenti sul lavoro in Italia. L’incidente è avvenuto in unlungo la strada Bressana-Salice: l’uomo è precipitato da un altezza di 6 metri. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Como. I soccorritori hanno cercato inutilmente di rianimare l’uomo. Ora toccherà ai carabinieri di Voghera e agli ispettori di Ats Pavia – ai quali è delegata l’indagine – ricostruire la dinamica dell’incidente e fare luce su quanto accaduto all’interno del. L'articolodaldeldiin undelproviene da Il Fatto Quotidiano.