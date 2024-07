Borsa | comparto immobiliare brillante su prospettive tassi e prezzi case

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 luglio 2024) Il settorechiude una settimana nel complesso positiva, mettendo a segno una performance migliore di quella del mercato, complici le ripercussioni didi interesse in progressiva diminuzione e dei segnali di recupero del mercato. Ecco cosa è emerso e come si sono mosse le società quotate a Piazza Affari. BCE & Co. pronte a nuovi tagli La BCE si è riunita giovedì ed ha annunciatod’interesse sostanzialmente stabili al 4,25% dopo il taglio operato il mese scorso. Una decisione che fa perno sul graduale rientro dell’inflazione della Zona Euro, scesa a giugno al 2,5% dal 2,6% del mese precedente e che tiene conto delle dinamiche di medio e lungo periodo e degli effetti della politica monetaria sostanzialmente restrittiva. La Presidente Lagarde ha anche aperto alla possibilità di un nuovo taglio a settembre in concomitanza con la Fed.