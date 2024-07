Travolta da un’onda a Madeira Lacrime per Margherita | Grazie per quello che sei stata e quello che sarai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Colmurano, 19 luglio 2024 - “L’eredità di: facciamo che questo non sia l’ultimo saluto per Meggy, né oggi né mai. Siamo tutti depositari della grandezza della persona che èmia sorella. Ognuno innaffi e si prenda cura della propria “”. Continuiamo questa rivoluzione silenziosa di luminosità e amore, di un sorriso per gli altri. Questa è la nostra promessa per te. Mi dicevi che ero il tuo angelo custode sulla terra. Ora, senza dubbio, questo compito spetta tutto a te, ovunque tu sia”. È stato il messaggio di Ester per la sorella. Questo pomeriggio, nella piazza di Colmurano, c’è stato il funerale diSalvucci. La psichiatra di 28 anni aveva perso la vita lo scorso 28 giugno, a seguito di un incidente a Seixal nell’isola portoghese didamentre era in vacanza con la sua famiglia.