Stazione di Napoli Centrale | aggredisce il personale F S e gli agenti intervenuti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)di: Un uomo viene ripreso da un dipendente F.S, non contento del richiamo l’uomoil dipendente afferrandolo per il collo Nel pomeriggio di ieri, glidella Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, durante i servizi predisposti all’interno delladi, hanno udito delle urla di un dipendente della F.S. security in quanto un soggetto stava passando da un binario all’altro cercando di prendere un treno senza il titolo di viaggio. In quei frangenti, il predetto ha afferrato l’operatore della security per il collo riuscendo a mordergli anche un braccio fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.