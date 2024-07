Slitta l’assistenza ai bimbi autistici | C’era un impegno con i genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Erano stati reperiti i fondi ed era organizzato un progetto di assistenza a bambinie con disturbi speciali dell’apprendimento, ma la nuova amministrazione non lo attuerà. Perché?". Dopo la protesta del gruppo di opposizione “Guardamiglio e Valloria uniti“, con a capo l’ex sindaco Elia Bergamaschi, scatta l’interrogazione. La Giunta di “Ripartiamo insieme“, del nuovo sindaco Giancarlo Rossetti, però replica: "Era solo un accordo verbale, lo attueremo l’anno prossimo. Spostare i bambini dal Grest durante il progetto non sarebbe stato inclusivo né rispettoso nei loro confronti". "Non capiamo i motivi di questa scelta, il servizio sarebbe stato gratuito per ie gestito da un’associazione di specialisti, nel centro estivo – dice l’opposizione –. Era stato presentato aiil 22 maggio".