Si tuffa e non riemerge | ragazzo di 23 anni morto al lago

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Oggi, venerdì 19 luglio, un tragico incidente ha avuto luogo aldi Lugano, precisamente a Porto Ceresio, in provincia di Varese. Undi 23originario del Pakistan si èto nelle acque delintorno alle 15:00 dalla spiaggia della Fiammetta e non è più riemerso. Dopo il tuffo, ilè scomparso e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca con un elicottero del reparto volo Lombardia, supportati dal nucleo sommozzatori, dai soccorritori acquatici e da una squadra di terra. Dopo un’intensa ricerca, il corpo del giovane è stato recuperato. Purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118, non è stato possibile salvarlo e il decesso è stato dichiarato sul posto.