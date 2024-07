Sale a 50 il numero dei morti per le proteste antigovernative in Bangladesh Arrestato nella capitale anche il leader dell’opposizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) In, dove da settimane sono in corso violente, il governo ha imposto il blocco ai servizi internet e di telefonia mobile. La misura è stata messa in atto a seguito dell’ulteriore intensificarsi delle: i manifestanti hanno dato l’assalto alla sede della televisione statale sfondando l’ingresso e dando fuocoai veicoli parcheggiati all’esterno. Ildelle vittime tra i manifestanti è salito a 50. “Abbiamo cinque corpi qui. Sono stati uccisi oggi”, ha detto Bacchu Mia del Dhaka Medical College Hospital e ha confermato altri 45 decessi dall’inizio dei disordini. Le– Principali fautori dellein corso sono gli studenti, mentre il motivo scatenante è l’assegnazione degli impieghi nel settore pubblico, ritenuta discriminatoria e non meritocratica. Ogni anno, 400mila laureati competono per 3mila posti di lavoro.