Sabrina Carpenter svela la tracklist del nuovo album Short N’ Sweet

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) In attesa dell’uscita deldin’“, disponibile da venerdì 23 agosto, l’artista internazionale ha condiviso con il pubblico ladel disco che contiene, tra le altre, anche le hit di quest’estate “Espresso” e “Please Please Please”. Ilprogetto discografico è già preordinabile sullo shop di Universal nei formati CD, Vinile, Picture Disc e, da ieri, anche CD e Vinile con cover alternativa. L’ascesa dicontinua anche grazie al successo dei singoli “Please Please Please” ed “Espresso“. Quest’ultimo, dopo essere stato certificato disco d’oro in Italia, sta conquistando tutte le classifiche, raggiungendo anche la Top20 nell’airplay radiofonico italiano. “Espresso” è il suo quarto brano ad entrare nella Billboard Hot 100 e la sua prima Top5, con il posizionamento più alto della sua carriera al #4.