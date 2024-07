Rugby Rovigo due nuovi colpi | sono Carlos Berlese e Lapo Frangini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)18 luglio 2024 –, 193 centimetri per 103 chilogrammi, classe 2003, terza linea, originario della Repubblica Domenicana è un nuovo bersagliere. All’età di 8 anni inizia a giocare anel Ruggers Tarvisium. Lo scorso anno è stato inserito all’interno dell’Accademia della Benetton, giocando però la stagione con il Moglianovanta anche presenze con la Nazionale italiana Under 18. Ha poi partecipato, nel 2022 con l’Under 20 al Sei Nazioni di categoria e alle Summer Series. Sempre con l’Under 20, nel 2023, ha preso parte al Mondiale. “Vorrei ringraziare lo staff delper questa grandissima occasione, per poter crescere e migliorare come giocatore, le sue parole. Sarà tutto nuovo per me, un'esperienza che dovrò sfruttare al massimo”.