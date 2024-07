Racket e aggressioni Aumentano i controlli E nuove telecamere nella zona industriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due episodi cruenti che fanno tornare la paura. La paura delle ritorsioni, dele della violenza all’interno della comunità cinese. Da un lato, l’accoltellamento avvenuto in un night di via Scarlatti, dall’altro il furioso incendio che ha devastato una ditta di logistica, a gestione orientale, al Macrolotto 2. Due episodi che gli inquirenti hanno messo subito in collegamento e su cui stanno indagando: il sospetto è che dietro a essi ci possano essere più organizzazioni criminali che si stanno dando battaglia per il controllo di settori importanti come quello della logistica o quello della produzione delle grucce. E c’è più di un sospetto. Anche la Prefettura si è mossa alzando l’asticella dell’attenzione tanto che il prefetto Michela La Iacona ha convocato ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza per parlare proprio degli ultimi casi.